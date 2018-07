Erupção vulcânica adia etapa do Japão da MotoGP

A erupção do vulcão islandês causou um caos aéreo na Europa, com o cancelamento de diversos voos. Quase todas as equipes da MotoGP estão sediadas no continente europeu, o que tornaria extremamente complicado o transporte dos equipamentos para a prova japonesa.

O campeonato foi aberto no dia 11 de abril, com a vitória do italiano Valentino Rossi na etapa do Catar. Com a mudança de data da corrida em Motegi, a próxima prova da MotoGP será disputada apenas no dia 2 de maio, na Espanha, no circuito de Jerez de la Frontera.