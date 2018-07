Escola que receberá Brasil está em festa

Os jogadores, o técnico Dunga e os outros integrantes da seleção brasileira serão muito bem recebidos sempre que a equipe for treinar na Hoërskool Randburg. As aulas na Hoërskool só terminam em 9 de junho e os alunos, a grande maioria brancos de classe média e média alta, parecem excitados com a novidade. Isso, porém, não é garantia de que terão acesso ao treinos.

"Não sei se os professores deixarão a gente assistir"", disse Chriscentia Nonney, 14 anos, negra e em seu primeiro ano na escola. O Estado conversou com a aluna, que estava acompanhada do pai, Richard Nooney, do outro lado da avenida, em um pequeno centro comercial.

O carro da família tem os retrovisores vestidos com duas espécies de gorros com a bandeira do Brasil - usar tal adereço com as bandeiras dos países, principalmente dos anfitriões, virou moda na África do Sul. "O Brasil tem um belo futebol"", justificou Richard, que definiu a escola da filha como "excelente, tanto em nível acadêmico como esportivo"". Vários esportes, coletivos e individuais, são praticados lá, mas o futebol é novidade.

A tímida Chriscentia também confia no Brasil. "Vai ser campeão"", arrisca a fã do lateral-direito Daniel Alves. "Ele joga muito bem e é bonito"", justifica.

A movimentação na porta da tradicional escola de idioma africâner está irritando a direção, que tem tratado os estranhos com rispidez e até alguma agressividade.

O Estado foi ontem ao local. Chegou no início da tarde, no horário da saída de um dos turnos de aula e juntou-se a três representantes de agências internacionais. Ninguém passou do portão, o que já era esperado. Mas só depois de alguma insistência com os três seguranças, todos com cara de poucos amigos, que estavam na entrada, foi chamado um professor para dar informações.

Semblante irritado, ele chegou após alguns minutos e foi objetivo.

"Vocês têm de falar com ... (citou o primeiro nome de um funcionário da Fifa). Se ele autorizar a entrada, entram; se não, não entram", afirmou. "Se autorizar que eu dê informações eu dou; se não, não dou."" Perguntado sobre como seria o acesso nos primeiros dias de treinos da seleção brasileira, quando vários jornalistas ainda não estarão com credencial da Fifa (o credenciamento só começa na terça-feira para parte da imprensa), explicou: "Nesse caso, a delegação brasileira resolve."" E foi-se embora.

A Fifa não tem autorizado a entrada de não-integrantes da delegação na escola e no Hotel Fairway, a partir de hoje concentração da seleção em Johannesburgo. Alega ser pedido da própria Confederação Brasileira.

Da rua, não foi possível avistar o campo destinado aos treinos da equipe nacional. Ele fica atrás de algumas dependências externas da escola.