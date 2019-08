Escolas peruanas levam 1.500 alunos ao Parapan para promover inclusão; tinha até brasileiro

Os alunos Gustavo Barros e Lívia Antunes tiveram a oportunidade nesta terça-feira de matar um pouco a saudade do Brasil. Morando em Lima, no Peru, desde o início do ano, eles foram com a escola assistir às brasileiras do basquete de cadeira de rodas enfrentar os Estados Unidos pelos Jogos Parapan-Americanos.

Os dois estavam em meio a mais de 1,5 mil crianças, de oito instituições de ensino diferentes, que circularam durante o dia pelo Complexo Esportivo de Videna. Gustavo e Lívia tiveram o apoio dos colegas peruanos na torcida pelo Brasil, que acabou perdendo a partida por 42 a 57 para as norte-americanas. Mesmo com a derrota, o time nacional garantiu a classificação e agora aguarda o adversário da semifinal.

A ideia de levar as escolas para os complexos esportivos em eventos desse tipo é comum, acontece em competições olímpicas e paralímpicas. Aqui em Lima, o Comitê Organizador dos Jogos visitou diversas escolas particulares antes do início do evento, fez uma apresentação sobre a competição e vendeu pacotes de ingressos para as competições durante a semana, no período das aulas.

Os brasileiros estudam em um colégio militar, o Liceo Naval Almirante Guise. Os pais de ambos são da Marinha. Gabi Marchan, professora de Gustavo e Lívia no quarto ano, disse que desde o início o colégio se interessou pela visita ao Parapan, pois tem como filosofia integrar crianças com qualquer tipo de deficiência.

As arquibancadas das competições no Parapan contaram com cerca de 1,5 mil crianças de escolas peruanas. No basquete tinha até alunos brasileiros no meio. #BrasilNoParapan pic.twitter.com/AmBAevsVOQ — João Prata (@JoaoPrata) August 27, 2019

"Tentamos envolver os alunos com essa realidade. Para que se familiarizem com o tema. Para que vejam ao vivo e não apenas por vídeo ou que ouçam a gente falar na sala de aula. É importante saberem da importância de pensar em um País mais inclusivo", comentou.

Jessica Ortega, que dá aula para a quinta série, acrescentou. "Nos queixamos tanto de tantas coisas.... Essas moças do basquete são um exemplo claro de superação. As aulas afora eles estão vendo tudo o que dizemos nas aulas. É uma experiência transformadora."

Coordenador pedagógico do Markham College, Adrian Lee, estava responsável por cerca de 300 crianças de 7 a 9 anos de sua escola. Ele ia a vinha das arquibancadas, e junto com outras professoras organizava a ida dos alunos ao banheiro.

"Mundo esportivo é importante para criar mais sensibilidade, para promover a inclusão e a sensação positiva. No Peru e em muitas partes do mundo cria-se a imagem negativa sobre a deficiência, de que pode impedir alguém de fazer algo. Aqui a ideia é mostrar que se pode ter uma vida normal e até competir em alto nível", comentou.

O Comitê Organizador local informou que 130 mil ingressos foram comercializados até agora no Parapan, incluindo a cerimônia de abertura e todas as competições. O número inclui também os pacotes negociados com as escolas. Ainda não foi consolidada a renda da competição.