'Escrevi meu nome na história do Grêmio e tenho orgulho disso'

PORTO ALEGRE - O dia 11 de dezembro de 1983 entrou para a história do Grêmio. Num jogo nervoso, baseado mais na garra do que na técnica e definido somente na prorrogação, o Tricolor dos Pampas conquistou o seu mais importante título: tornou-se campeão mundial de clubes ao bater o Hamburgo alemão por 2 a 1, no Estádio Nacional de Tóquio. E foi especial para um jovem, habilidoso e impetuoso atacante: Renato Gaúcho, então com 21 anos.

Autor dos dois gols do título, Renato já era ídolo da torcida gremista. Mas, no Mundial, entrou de vez na galeria dos "imortais'' do clube. A consagração veio com um gol aos 37 minutos do primeiro tempo - após driblar um zagueiro, bateu cruzado, entre a trave e o goleiro Stein - e outro aos 3 minutos de prorrogação, necessária porque o tempo normal terminou 1 a 1 - recebeu cruzamento da esquerda, dominou, cortou um zagueiro e bateu de esquerda, rasteiro, no contrapé do goleiro alemão. "Treinei feito um louco para aquele jogo e estava voando e muito confiante'', recordou ontem Renato Gaúcho ao Estado.

Como foi a preparação para aquele jogo com o Hamburgo?

Recordo que me concentrei muito para aquele jogo. Treinei feito um louco e quando eu cheguei no Japão estava voando e muito confiante. O Hamburgo era um grande time e sabíamos que seria um jogo complicado. Mas é como eu disse: estava muito confiante.

Quem era o Renato em 1983?

A única coisa que eu tinha na minha cabeça era vencer na vida e ter sucesso na profissão para ajudar minha família.

Você combinou mesmo com o Fábio Koff (presidente do Grêmio na época) que, se fizesse dois gols, iria ter aumento?

Realmente isso aconteceu. Ele tinha ficado chateado comigo porque um dia entrei rápido demais com o carro no estacionamento do clube e me multou. Acertei com ele que se eu fizesse um gol ele tiraria a multa e, se fizesse dois, ele me daria 40% de aumento. Deu no que deu (risos).

Como se sentiu em campo? No gol da prorrogação já sentiu ali que o título era do Grêmio?

Eu estava preparado para tudo. Estava me sentindo muito bem, confiante demais. Falei para os meus companheiros: Pega a bola e dá em mim que eu vou para dentro deles.

O que representou a conquista para você e para o Grêmio?

Foi a maior conquista da história do Grêmio e tenho muito orgulho de fazer parte dela. Sempre digo que o que marca a carreira de um jogador são os títulos que ele conquista no clube. Eu escrevi meu nome na história do Grêmio e tenho muito orgulho disso.

Vai à inauguração da arena?

Não vou estar na Arena. Não participo de nenhum evento que seja realizado pelo senhor Paulo Odone (presidente atual do Grêmio). Assim que o doutor Fábio Koff (presidente eleito, que voltara ao cargo no dia 18) assumir, ele sabe que pode contar comigo sempre. / A.L.