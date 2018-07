Escudero sofre lesão nas costas e deve desfalcar Sevilla na Supercopa da Espanha

O lateral-esquerdo Sergio Escudero sofreu um sério choque no confronto de ida da decisão, no último domingo, precisou ser substituído e não deverá ter condições de enfrentar o Barcelona pela partida de volta da Supercopa da Espanha.

O problema, aliás, foi decisivo no duelo de ida: o primeiro gol do adversário saiu justamente quando Escudero acabara de sentir a contusão e o Sevilla atuava com dez. O time da casa acabou perdendo por 2 a 0.

Com uma lesão nas costas diagnosticada, o lateral permaneceu internado na madrugada de domingo, mas já foi liberado na manhã desta segunda-feira. Um novo exame será feito nos próximos dias para precisar a gravidade da contusão. A expectativa inicial, porém, é a de que ele vá desfalcar o Sevilla.

O duelo de volta da Supercopa da Espanha será nesta quarta-feira. Depois, no sábado, a equipe faz sua estreia pelo Campeonato Espanhol, em casa, contra o Espanyol.