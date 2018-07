Esfria ''levante'' contra o Clube dos 13

O dia seguinte ao que, para muitos, parecia ser a insurgência dos principais clubes do futebol brasileiro contra o Clube dos 13 foi marcado por uma sensação de esfriamento. Por diferentes motivos, os protagonistas do eventual levante - Corinthians e os quatro grandes clubes cariocas (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco) - adotaram discurso mais cauteloso em relação ao verificado na véspera.

O presidente corintiano, Andrés Sanchez, único a anunciar publicamente que vai se desfiliar do C13, ainda não recebeu, pelo menos oficialmente, o apoio que imaginava ter. Até a noite de ontem, nenhum outro clube seguiu o exemplo do Corinthians. O Coritiba, ao contrário do que foi publicado ontem, posicionou-se de maneira idêntica aos cariocas, ou seja, se mantém vinculado à entidade, mas conduzirá diretamente as negociações referentes aos direitos de transmissão da tevê aberta.

Durante entrevista ontem, Sanchez parecia ter duas preocupações. A primeira era esclarecer e manter sua posição de independência. A segunda era deixar as portas do C13 abertas. "A decisão tomada é do Corinthians. E não é de hoje que tenho dito a eles (C13) sobre o descontentamento com a forma como as coisas são feitas ali", afirmou, para logo em seguida ponderar. "Acho que não estou errado. Eu espero que isso não aconteça, mas estou disposto a conversar com as pessoas e, se alguém me provar que estou errado, não terei problemas de mostrar humildade e voltar atrás nessa decisão."

Se em São Paulo Sanchez não teve até o momento o respaldo político que esperava, no Rio a discussão foi comercial. A pressão dos patrocinadores, em defesa da visibilidade de suas marcas, impulsionou a decisão de Fla, Flu, Vasco e Botafogo de romper parcialmente com o C13. Os quatro querem estabelecer com a TV Globo um novo contrato para a transmissão de seus jogos nos Brasileiros de 2012 a 2014. Atendem, assim, à exigência de seus parceiros comerciais, que ameaçam até a rever contratos no caso de uma mudança de rumo.

Para o presidente do Fluminense, Peter Siemsen, eventual redução da exposição da marca do clube afetaria, "sem nenhuma dúvida", a relação com os patrocinadores. "Claro que isso pesa e está sendo levado em consideração", disse.

Sonho? Outro detalhe que pesou na puxada de rédeas dos cariocas foi a informação de que o valor do novo contrato negociado pelo C13 poderia atingir R$ 1,3 bilhão por temporada, contra os R$ 500 milhões atuais. Projeções passadas por pessoas ligadas à entidade apontam que cada um dos clubes pertencentes ao primeiro escalão receberia até R$ 125 milhões, contra os pouco mais de R$ 30 milhões do contrato vigente.

Criar nova liga não anima os cariocas. "Não estamos propondo nenhuma criação de liga", observou o presidente do Botafogo, Maurício Assumpção. Os cartolas negaram também ter havido alguma ingerência da CBF na decisão de romperem com o C13. A presidente do Flamengo, Patricia Amorim, foi veemente ao dizer que o encontro com o presidente Ricardo Teixeira, na segunda-feira, quando a entidade reconheceu o título brasileiro do clube de 1987, não teve relação com o enfrentamento com o C13. "Eu não aceitaria isso. Prezo pela coerência, não tive esse tipo de conversa com o Ricardo Teixeira."

O presidente do C13, Fabio Koff, e Teixeira são desafetos.