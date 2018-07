Esgrima vai levar três naturalizados para o Pan; Beltrame é destaque do remo

A lista tem 18 nomes, tendo sido convocados os três primeiros do ranking nacional em cada uma das três armas da esgrima tanto no masculino quanto no feminino. Os dois primeiros competem individualmente, com todos participando da disputa por equipes. No Campeonato Pan-Americano, em abril, em Santiago (Chile), o País garantiu quatro medalhas.

Nathalie, campeã mundial por equipes pela Itália em 2010, vai tentar repetir, em Toronto, o ouro conquistado em Santiago na espada. A equipe desta arma é a mais forte do País, com Rayssa Costa e Amanda Simeão. O time do florete tem Ana Bulcão, Tais Rochel e a garota Gabriela Cecchini, bronze no Mundial Cadete de 2013.

O mais jovem da lista, entretanto, é Alexandre Camargo, de 16 anos, convocado como terceiro do ranking nacional da espada. No sabre, o destaque é Renzo Agresta, o melhor brasileiro do ranking mundial entre todas as armas.

TAE KWON DO - Também nesta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Tae Kwon Do anunciou os seus convocados. Dois oito atletas que participaram do Pré-Pan que classificaram suas respectivas categorias para Toronto, três não foram chamados: Lucas Ferreira (+80kg), Gustavo Almeida (até 68kg) e até Guilherme Dias (até 58kg), bronze no Mundial de 2014. A CBTKD optou por chamar respectivamente Guilherme Felix, André Bilia e Venilton Teixeira.

A modalidade passa por renovação e já não conta, na seleção, com nomes como Diogo Silva (bronze no Pan de 2003 e ouro em 2007), Natália Falavigna (prata em 2007), Márcio Wenceslau (prata em 2007 e bronze em 2011).

REMO - O remo também terá uma equipe repleta de novatos em Toronto. A convocação tem 23 nomes, dos quais 18 nunca participaram dos Jogos Pan-Americanos. Fabiana Beltrame vai competir no single skiff peso leve, prova que não faz parte dos Jogos Olímpicos.

CONFIRA OS CONVOCADOS DA ESGRIMA:

Nathalie Moellhausen, Rayssa Costa, Amanda Netto Simeão, Athos Schwantes, Nicolas Ferreira, Alexandre Camargo (espada), Ana Bulcão, Gabriela Cecchini, Tais Rochel, Guilherme Toldo, Ghislain Perrier, Fernando Scavasin (florete), Karina Lakerbai, Giulia Gasparin, Marta Baeza, Renzo Agresta, William Zeytounlian e Enrico Pezzi (sabre).

VEJA OS CONVOCADOS DO TAE KWON DO:

Iris Tang Sing (49kg), Josiane Lima (57kg), Júlia Vasconcelos (67kg), Raphaella Galacho (+67kg), Venilton Teixeira (58kg), Henrique Precioso (68kg), André Bilia (80kg) e Guilherme Félix (+80kg).

ACOMPANHE OS REPRESENTANTES DO BRASIL NO REMO:

Fabiana Beltrame, Sophia Câmara Py, Caroline Corado (peso leve), Kyssia Cataldo, Yanka Britto, Nayara Furtado, Gabriella Salles (peso pesado), Ailson Eráclito, Thiago Pereira Carvalho, Renato Cataldo, Thiago Almeida, Guilherme Gomes, David Faria (peso leve), Diego Nazário, Emmanuel Dantas, Pedro Meirelles, Victor Ruzicki, Maciel Costa, Allan Bittencourt,Leandro Tozzo, Vinícius Delazeri, Gabriel Campos (peso pesado) e Maurício Abreu (timoneiro).