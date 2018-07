Eslovena do biatlo é único caso de doping dos Jogos de 2010 em reanálise

Uma competidora eslovena do biatlo foi o único caso de doping descoberto na reanálise das amostras dos exames antidoping realizados nos Jogos Olímpicos de Vancouver, no Canadá, em 2010.

A União Internacional de Biatlo anunciou nesta quinta-feira que as duas amostras da eslovena Teja Gregorin testaram positivo para a substância proibida GHRP-2, que estimula o corpo a produzir mais hormônio de crescimento. A mesma substância foi utilizada por três atletas do levantamento de peso da China que foram campeões na Olimpíada de Pequim, em 2008.

Gregorin participou de quatro eventos nos Jogos de Inverno de 2010, mas não conquistou nenhuma medalha. Quatro anos depois, na Olimpíada de Sochi, ela faturou o bronze na corrida de perseguição do biatlo.

O Comitê Olímpico Internacional havia anunciado no início deste mês que apenas um atleta havia testado positivo na reavaliação das 1.195 amostras de exames antidoping dos Jogos Olímpicos de Vancouver, que utilizou tecnologia mais avançado do que a disponível quando o evento foi realizado em 2010. Agora, então, a identidade do competidor foi revelada.