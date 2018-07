Espanha chega ao Rio e faz treino em São Januário

RIO - Depois da vitória sobre o Uruguai por 2 a 1, no domingo, em Pernambuco, a Espanha chegou nesta segunda-feira ao Rio, onde enfrenta o Taiti na quinta, às 16 horas, no Maracanã. A delegação espanhola desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, por volta das 13h30. Cerca de duas horas depois, chegou ao hotel, em São Conrado, na zona sul da cidade. Depois, ainda fez um treino, a partir das 18h30, em São Januário.

Os titulares na vitória sobre o Uruguai, como Xavi, Iniesta e Piqué, fizeram um treino mais leve nesta segunda-feira, com corrida no gramado e, depois, o tradicional "bobinho". Ficaram no gramado do estádio do Vasco por cerca de 40 minutos - a maioria, então, desceu para os vestiários. Piqué e Sérgio Ramos ainda ficaram batendo bola no gramado por mais 10 minutos, mas logo desceram para se juntar aos demais titulares.

No outro lado do campo, os reservas fizeram treino em campo reduzido, com cinco de cada lado e os goleiros Víctor Valdés e Reina. Casillas, que foi titular na vitória sobre o Uruguai, na estreia da Espanha na Copa das Confederações, fez trabalho separado com o preparador de goleiros nesta segunda-feira. Ele ficou no gramado até o fim da atividade de todo time. E o técnico Vicente Del Bosque acompanhou o treino dos reservas.

Os jogadores entraram e saíram de São Januário sem falar com os jornalistas. Assim foi também no Hotel Sheraton, em São Conrado, onde estão hospedados. Casillas foi o único a parar, entre o hotel e o ônibus, para tirar fotos com os torcedores. Nesta terça-feira, a seleção espanhola volta a treinar em São Januário, a partir das 19 horas.