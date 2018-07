Espanha continua na ponta e Brasil, em 18º O Brasil permanece na pior posição da história no ranking da Fifa, atrás de Equador, Suíça e Grécia, e apenas seis colocações à frente de Mali. A seleção brasileira está em 18.º lugar. O Brasil, como sede da Copa do Mundo de 2014, não disputa as Eliminatórias para o Mundial e despencou no ranking, pois os amistosos valem menos pontos do que os jogos de competição, no complexo cálculo da Fifa. Não houve mudança na liderança do ranking mensal. A Espanha, campeã mundial e europeia, permanece no topo, à frente de Alemanha, Argentina, Inglaterra e Itália.