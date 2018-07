Espanha deixa Marcos Senna fora da festa

A exclusão do volante foi considerada como uma surpresa pela imprensa espanhola, tal qual sua convocação para a Copa da Alemanha, há quatro anos. Ele havia jogado apenas cinco vezes com as cores da Fúria.

Senna, claro, admitiu a tristeza por não ir ao segundo Mundial, mas disse que torcerá pela Espanha. "Vivi momentos históricos da minha carreira com a Fúria. Espero assistir bons jogos da seleção. São jogadores de qualidade, companheiros, e vou acompanhá-los."

Mudança e atropelo. A Federação Francesa anunciou, ontem, que Laurent Blanc será o substituto de Raymond Domenech após a Copa. Blanc, que treinava o Bordeaux, foi campeão mundial em 1998.

Maradona, por sua vez, continua causando polêmica. O técnico passou com o carro em cima do pé de um cinegrafista quando chegava, anteontem, à sede da Federação Argentina. Ele pediu desculpas, mas considera a vítima como culpada no acidente.