Espanha goleia Belarus fora; Itália e Suécia sofrem para vencer

Na gélida Minsk, capital de Belarus, os atuais campeões europeus e mundiais exibiram sua eficiência habitual, controlando a posse de bola e desarmando rapidamente qualquer ataque da fraca seleção local.

O zagueiro Jordi Alba abriu o placar aos 12 minutos, após receber passe de Pedro e driblar o goleiro Sergei Veremko. Nove minutos depois, David Silva deixou Pedro livre para marcar o segundo.

O mesmo Pedro faria mais um aos 24 minutos do segundo tempo, escapando da marcação e chutando por cobertura, e aos 27 minutos, fechando a goleada após passe de Cesc Fábregas.

ITÁLIA E SUÉCIA, NO SUFOCO

Pelo grupo B, a Itália abriu o placar contra a Armênia aos 11 minutos, em pênalti cobrado por Andrea Pirlo, mas os mandantes empataram em seguida, em uma arrancada de Henrikh Mkhitaryan.

O goleiro italiano Gianluigi Buffon defendeu de forma espetacular um voleio de Davit Manoyan aos 11 minutos da etapa final, impedindo que os armênios virassem o confronto, e aos 19 minutos Daniele de Rossi aproveitou cruzamento de Andrea Pirlo e marcou de cabeça.

Pablo Osvaldo fechou o placar em 3 a 1 aos 36 minutos, também de cabeça, após cobrança de falta.

A Itália tem agora sete pontos em três jogos, e lidera a sua chave.

Já no novo gramado artificial de Torshavn, nas Ilhas Faroe, a amadora seleção local saiu na frente da Suécia aos 12 minutos do segundo tempo, após falha do zagueiro Jonas Olsson, aproveitada por Rogvi Baldvinsson.

Os suecos empataram aos 20 minutos, com Andreas Isaksson, após troca de passes entre Zlatan Ibrahimovic e Anders Svensson. Ibrahimovic acabaria salvando a Suécia do vexame aos 30 minutos, após assistência de Pontus Wernbloom.

A Suécia venceu seus dois jogos até agora pelo Grupo C e ocupa o segundo lugar da chave, atrás apenas da Alemanha, que soma 9 pontos, mas em três jogos disputados.