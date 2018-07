Espanha pega a Escócia atrás de vantagem

Na rodada anterior da fase classificatória, os espanhóis venceram a Lituânia por 3 a 1 - o rival tem 4 pontos em três partidas. Mesmo assim, o treinador da equipe prefere ser prudente. "Se chegarmos aos 9 pontos, deixaremos a Escócia bem atrás, mas seguiremos ameaçados pela Lituânia e pela República Checa. A margem de erro é mínima."

Del Bosque terá o retorno de Xabi Alonso à equipe titular. O meio-campista estava gripado. O ataque deve ser mantido com Villa e Llorente, autor de dois gols na última partida.

Outros jogos. A França parece estar recuperando a autoestima. Agora sob as ordens de Laurent Blanc, o time estreou com derrota para a Bielo-Rússia (1 a 0), mas venceu as duas partidas seguintes e assumiu a liderança do Grupo D. Hoje, recebe o lanterna Luxemburgo, em Metz. A Itália, titubeante apesar da ponta no Grupo C, vem de 0 a 0 contra a Irlanda do Norte e enfrenta a Sérvia, em Gênova.

Pelo Grupo G, a Inglaterra pode assumir a liderança contra Montenegro, invicto com três vitórias, em Wembley. Portugal sofre na Chave H - está a cinco pontos da líder Noruega, que soma 9. Uma vitória contra a Islândia pode ser o fator da recuperação.