Espanha pega França

A mão de Ronaldo pesou sobre o destino de França e Espanha, na composição do Grupo 1, o nono, último e com menor número de participantes (5) na fase de classificação na Europa. A campeã do mundo de 1998 e a vencedora do torneio do ano passado travarão duelo mortal nas Eliminatórias.

Uma delas garantirá a vaga reservada ao primeiro de cada uma das nove chaves do continente majoritário em 2014 (13 representantes). A outra lutará para ficar entre as oito melhores segundas colocadas e passar por desgaste e risco adicionais da repescagem. A Fúria é favorita e não surpreenderá se os Bleus forem empurrados de novo para mata-mata, como ocorreu a caminho da África.

A tentativa de equilibrar forças na zona europeia funcionou na teoria da distribuição por potes de acordo com ranking. Na prática do sorteio, porém, o acaso compôs alguns blocos disparatados. O Grupos E, F e G não são primores de técnica e reúnem seleções com retrospecto modesto ou sem história importante em Copas.

A chave E congrega Islândia, Chipre e Albânia, que entram por princípio democrático. A Suíça e a Eslovênia atravessam melhor fase, mas dividirão atenções com a Noruega. O Grupo F tem patinhos feios como Luxemburgo, Azerbaijão e Israel (não joga pela Ásia por razões políticas e de segurança). Portugal e Rússia disputarão a vaga. Irlanda do Norte é zebra.

O G só tem primos pobres. Liechtenstein, Letônia, Lituânia e Bósnia jamais foram a Copas, enquanto a Eslováquia tem uma participação (2010) e a Grécia duas (1994 e 2010). Arrisco eslovacos.

Não são dos mais expressivos o D e o H. No primeiro, a Holanda aparece como favorita disparada, seguida de Hungria e Romênia. No H, a Inglaterra terá problemas com Polônia e Ucrânia, anfitriões da Eurocopa do ano que vem.

Nos demais, haverá duelos muito interessantes. No A, um dos mais fortes, Sérvia e Croácia são candidatas de peso. Mas não se pode desprezar o currículo de Escócia (8 Copas) e Bélgica (11). No B, a Itália (17 Copas, 4 títulos, 2 vices) significa tradição. Mas vai penar contra República Checa, Dinamarca e, um pouco, Bulgária.

Na chave C, Alemanha (17 Copas, 3 títulos, 4 vices) sempre à frente, apesar das pretensões de Áustria, Suécia e Irlanda.