Espanha pode aparecer no caminho do Brasil no Mundial de handebol

SÃO PAULO - A Espanha pode aparecer no caminho do Brasil no Mundial feminino de handebol. Neste domingo, a equipe europeia venceu Montenegro por 23 a 19, em Barueri, e se garantiu nas quartas de final. Agora as espanholas esperam a vencedora do duelo entre a seleção brasileira e a Costa do Marfim nesta segunda, às 20 horas, no Ibirapuera.

Outra equipe que continua na briga pelo título é a Noruega. O time confirmou seu favoritismo diante da Holanda com a vitória por 34 a 22, em Santos. As norueguesas aguardam o resultado da partida entre Croácia e Romênia para conhecer sua próxima adversária.

A grande surpresa desta competição tem sido a Angola. As africanas superaram a Coreia do Sul por 30 a 29 e já se garantiram entre as oito melhores seleções do mundo. Elas vão brigar por uma vaga na semifinal com a ganhadora entre Dinamarca e Japão, que se enfrentam também nesta segunda.

Para fechar a rodada, a Rússia justificou sua hegemonia. A equipe derrotou a Islândia por 30 a 19 e continuou invicta no torneio com seis vitórias e nenhuma derrota. A rival da atual campeã olímpica e tetracampeã europeia sairá do confronto entre Suécia e França, que acontece às 14h30, no Ibirapuera.

Veja os resultados deste domingo:

Rússia 30 x 19 Islândia

Angola 30 x 29 Coreia do Sul

Noruega 34 x 22 Holanda

Espanha 23 x 19 Montenegro

Veja como ficam as quartas de final:

Rússia x Suécia/França

Angola x Dinamarca/Japão

Noruega x Croácia/Romênia

Espanha x Brasil/Costa do Marfim