Espanha termina na liderança; Brasil é o 6º A Espanha terminou pelo 4.º ano consecutivo com a liderança do ranking da Fifa, com 1.564 pontos, seguido por Holanda (1.365), Alemanha (1.345), Uruguai (1.309) e Inglaterra (1.173). O Brasil manteve a 6.ª colocação (1.143 pontos). O top 10 continua com Portugal, Croácia, Itália e Argentina.