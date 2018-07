Espanha vacila e pode acabar na repescagem

A Espanha sofreu um tropeço inesperado em sua caminhada rumo ao Mundial de 2014. Em casa, atacou muito mas ficou no empate por 1 a 1 com a Finlândia. O resultado a deixou em segundo lugar no Grupo I com oito menos - dois a menos do que a França, que derrotou a Geórgia por 3 a 1 em Paris.

A rodada de terça-feira pode ser decisiva para a definição da chave. A França receberá a Espanha, e se ganhar abrirá cinco pontos de vantagem - distância muito difícil de ser descontada nas três rodadas que ficarão faltando. Se terminarem em segundo lugar os espanhóis terão de jogar a repescagem (na Europa, o primeiro de cada grupo e o melhor segundo colocado se garantem na Copa, e os outros oito segundos disputarão quatro vagas).

A Espanha começou a partida com sete jogadores do Barcelona (Valdés, Piqué, Jordi Alba, Busquets, Iniesta, Fábregas e Villa) e voltou para o segundo tempo com oito - Pedro entrou no lugar de Cazorla. Mas apesar de ter dominado inteiramente o jogo - aos 10 minutos do segundo tempo tinha 87% de posse de bola - só fez o gol numa cabeçada de Sergio Ramos depois de cobrança de escanteio. E levou o empate aos 33 do segundo tempo, gol de Pukki.

"É incrível que eles tenham conseguido empatar, porque dominamos o tempo todo. O que nos faltou foi fazer o segundo gol para liquidar a partida", disse o técnico Vicente del Bosque.

A França fez a sua parte com uma atuação de gala do meia Valbuena, do Olympique de Marselha. Ele fez um golaço e deu o passe para os de Giroud e Ribéry.

Um gol chorado do lateral-esquerdo Fábio Coentrão aos 48 minutos do segundo tempo evitou que Portugal ficasse em situação crítica na chave. Com o empate por 3 a 3 com Israel fora de casa o time continua em terceiro lugar com oito pontos - mesma pontuação de Israel e quatro a menos do que a Rússia, cujo jogo com a Irlanda do Norte foi adiado para hoje por causa da neve que caiu em Belfast.

Os portugueses chegaram a estar perdendo por 3 a 1. Cristiano Ronaldo, que não fez gol, levou um cartão amarelo e terá de cumprir suspensão na partida de terça-feira contra o Azerbaijão.

Portugal precisou da repescagem para ir ao Mundial de 2010 e à Eurocopa de 2012, e tudo indica que para vir ao Brasil ano que vem terá de disputar mais uma - isso se não terminar em terceiro, atrás de Israel.

A Alemanha conseguiu uma folga na liderança do Grupo C. Ganhou fora de casa do Casaquistão por 3 a 0 (gols de Schweinsteiger, Götze e Thomas Müller) e chegou aos 13 pontos. A Suécia ficou no empate sem gols com a Irlanda e tem oito, mas com uma partida a menos.

A Inglaterra destroçou San Marino no aperitivo para o jogo de terça contra Montenegro fora de casa. Ganhou por 8 a 0 e chegou aos 11 pontos, mas continua em segundo lugar porque os montenegrinos bateram a Moldávia por 1 a 0 e foram a 13.

Os gols foram marcados por Defoe (2), Valle (contra), Rooney, Chamberlain, Lampard, Sturridge e Ashley Young.