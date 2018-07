Espanha vence e encerra série vitoriosa do Brasil

Com a vitória, a Espanha se vingou da derrota sofrida para o Brasil, nas cobranças de pênalti, na final do Mundial de 2008. Já os brasileiros perderam pela primeira vez o título do Grand Prix, criado há seis anos.

Os gols dos espanhóis foram marcados pelo ala Rafa Usín e pelo fixo Ortiz, ambos no primeiro tempo. Mas o principal jogador da equipe foi o goleiro Luis Amado, que fez grandes defesas e evitou que o Brasil balançasse a redes na etapa inicial.

Depois de colocar em quadra o goleiro Tiago, os alas Gabriel e Vinícius, o fixo Ciço e o pivô Wilde no início, o técnico Pipoca escalou o fixo Carlinhos e o pivô Vander Carioca. Falcão já havia entrado no decorrer do primeiro tempo.

Com essas mudanças, o Brasil começou melhor na segunda etapa. Vinícius acertou a trave e aumentou a tensão do jogo. Em jogada individual, Fernandinho descontou e manteve as esperanças dos donos da casa.

Empurrada pela torcida, a seleção brasileira passou a pressionar, com finalizações constantes no gol de Luis Amado. Mas o goleiro continuou a mostrar grande forma e segurou a vitória apertada dos espanhóis até os segundos finais da decisão.