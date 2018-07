Espanha vence e faz semifinal com Itália no Futsal A seleção espanhola teve trabalho, mas confirmou o favoritismo e garantiu vaga nas semifinais do Mundial de Futsal, que está sendo disputado na Tailândia, nesta quarta-feira. Atual vice-campeã do torneio, a equipe derrotou a Rússia por 3 a 2 e agora enfrentará a Itália na briga por uma vaga na decisão.