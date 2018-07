Espanhóis decepcionam e Stoner fatura pole na França

Enquanto Stoner brilhou no circuito francês, os líderes do campeonato ficaram aquém do esperado. O atual campeão Jorge Lorenzo obteve somente o quinto tempo do dia, e Dani Pedrosa, o quarto. Os dois ficaram atrás dos italianos, que surpreenderam neste sábado.

Marco Simoncelli obteve o segundo lugar no grid, seguido do compatriota Andrea Dovizioso. Já o multicampeão Valentino Rossi, com fracos resultados neste ano, ficou apenas com o nono lugar na largada. A corrida será disputada a partir das 9 horas deste domingo (horário de Brasília).

RENOVAÇÃO - A organização da etapa da França confirmou que a prova seguirá no calendário da MotoGP até 2016, após a renovação do contrato neste sábado. No domingo, a corrida será disputada no circuito de Le Mans pela décima vez consecutiva.

Confira os dez primeiros colocados do grid:

1.º - Casey Stoner (AUS/Honda), 1min33s153

2.º - Marco Simoncelli (ITA/Honda), 1min33s212

3.º - Andrea Dovizioso (ITA/Honda), 1min33s621

4.º - Dani Pedrosa (ESP/Honda), 1min33s683

5.º - Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), 1min33s706

6.º - Cal Crutchlow (ING/Yamaha), 1min33s804

7.º - Colin Edwards (EUA/Yamaha), 1min34s063

8.º - Ben Spies (EUA/Yamaha), 1min34s206

9.º - Valentino Rossi (ITA/Ducati), 1min34s206

10.º - Nicky Hayden (EUA/Ducati), 1min34s277