Espanhóis erram caminho e português fatura a sexta etapa

Décimo colocado antes da largada das motos nesta sexta-feira, no trajeto que saiu de Antofagasta em direção a Iquique, no Chile, em 318 km de trechos cronometrados, o piloto Helder Rodrigues, da Team HRC, precisava mostrar serviço após um início irregular no Rali Dacar. E ele finalmente conseguiu. O português saiu com a vitória na sexta etapa com o tempo total de 3h40min10s, 1min10s de vantagem para o estreante australiano e segundo colocado Toby Price, outro que teve uma importante performance.

O resultado fez Helder saltar quatro posições no acumulado. Agora, ele ocupa o sexto lugar e está pouco mais de 36 minutos atrás do ponteiro Joan Barreda. Por falar no espanhol, que até agora tem ditado o ritmo da 37ª edição da prova, o também piloto Honda conseguiu manter boa distância sobre o vice-líder e tetracampeão Marc Coma, da KTM, na classificação geral. A diferença entre eles continua em 12 minutos. No km 130 da especial, os compatriotas chegaram a errar o caminho e quase colocaram tudo a perder. No entanto, eles concluíram o percurso: Barreda em sexto, e Coma, em oitavo.

Quem teve atuação sólida e continua perseguindo o líder é o português Paulo Gonçalves. O piloto Honda foi o terceiro colocado do dia, 1min42s atrás do compatriota Helder. No geral, ele é o terceiro, 17min12s atrás de Barreda.

O brasileiro Jean Azevedo, da Honda South America Rally Team, terminou a sexta etapa na 33ª posição. Já no acumulado, o piloto de São José dos Campos ganhou uma posição. No momento, ele é o 27º colocado.

DESCANSO PROGRAMADO

Depois de seis dias e mais de 3.500 quilômetros rodados pela Argentina e Chile, os participantes da categoria motos finalmente terão um dia de descanso, no acampamento de Iquique, no Chile. O sábado servirá para os competidores recuperarem as energias antes de partirem para segunda metade da prova e encararem novos desafios, como o Salar de Uyuni, na Bolívia, e as etapas maratona, nas quais eles não podem ter assistência externa na manutenção dos veículos.

RESULTADOS

6ª etapa – Motos

1º Helder Rodrigues (POR) #5 (Honda) 3h40min10s

2º Toby Price (AUS) #26 (KTM) +1min10s

3º Paulo Gonçalves (POR) #7 (Honda) +1min42s

4º Pablo Quintanilla (CHI) #31 (KTM) +6min11s

5º Stefan Svitko (SVK) #18 (KTM) +6min42s

33º Jean Azevedo (BRA) #24 (Honda) +41min19S

CLASSIFICAÇÃO

1º Joan Barreda (ESP) #2 (Honda) 21h38min35s

2º Marc Coma (ESP) #1 (KTM) +12min27s

3º Paulo Gonçalves (POR) #7 (Honda) +17min12s

4º Pablo Quintanilla (CHI) #31 (KTM) +29min57s

5º Toby Price (AUS) #26 (KTM) +33min44s

27º Jean Azevedo (BRA) #24 (Honda) +3h11min36s