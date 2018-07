Espanhol fratura pé em queda durante treino da MotoGP na Malásia

O treino da MotoGP deste sábado, para a etapa da Malásia, teve um grave acidente envolvendo o espanhol Pol Espargaró. O piloto sofreu uma queda durante a sessão, logo após sua moto começar a pegar fogo. Ele foi encaminhado para um hospital próximo ao Circuito de Sepang e passou por exames que mostraram uma fratura no segundo metatarso de seu pé esquerdo.

A cena chocou principalmente pelas chamas que começavam a tomar conta da moto, fruto de um pedaço de vidro que em seu radiador e causou um buraco, por onde vazou óleo. Apesar da lesão, Espargaró ainda espera disputar a etapa da Malásia, neste domingo, e vai passar por novos exames antes da prova para sabe se tem condições de ir à pista.

"Estou dolorido, mas temos de seguir em frente e espero poder estar na corrida. Vi o Dovizioso e o Redding apontarem para me avisarem de que algo não estava bem na traseira, mas não consegui ver qualquer problema com a moto porque o vazamento de óleo era muito pequeno. Assim, continuei a andar de forma normal porque a moto dava as mesmas sensações, e não houve redução de potência na reta, mas depois travei e caí na primeira curva porque tinha óleo no pneu", comentou o piloto.