Espanhol Omar Fraile vence 14ª etapa da Volta da França; Thomas segue na ponta

O ciclista espanhol Omar Fraile, da equipe Astana, venceu neste sábado a 14ª etapa da Volta da França. Ele chegou à sua primeira vitória na atual edição da competição com o tempo de 4h41min57s no trajeto de 188 quilômetros que ligou Saint-Paul-Trois-Châteaux a Mende.

O resultado não muda os primeiros colocados na classificação geral. Ou seja, o britânico Geraint Thomas, da Sky, permanece com a camisa amarela - dada a quem tem menor tempo no somatório das disputas - e aparece na liderança com 58h10min44s, seguido de seu compatriota e companheiro de equipe Chris Froome, que está 1min39s atrás. Depois de Froome, tetracampeão da Volta da França, aparece o holandês Tom Dumoulin, que está a 1min50s de Thomas.

Vencedor desta 15ª etapa, Omar Fraile é apenas o 56º colocado na classificação e conquistou sua primeira vitória na carreira na Volta da França. Para chegar ao seu primeiro triunfo, ele disparou na subida final da prova, em um trecho de cerca de três quilômetros, deixando os seus concorrentes para trás.

"Quando eu vi que o grupo de ciclista era tão grande, eu sabia que seria difícil desgarrar do pelotão, mas eu escolhi bem o meu momento e arrisquei", disse Fraile.

Ele cruzou a linha de chegada na frente do francês Julian Alaphilippe, e do belga Jasper Stuyven, que completou o pódio. Alaphilippe ficou com a camisa branca com bolinhas vermelhas, concedida ao melhor montanhista da prova.

O quarto colocado na etapa foi o eslovaco Peter Sagan, resultado que o ajudou a manter a camisa verde, dada ao ciclista líder na somatório de pontos. Sagan contabiliza 437 pontos no total e está muito à frente do segundo colocado, o norueguês Alexander Kristoff, que tem 170 pontos.

A 15ª etapa da Volta da França será neste domingo. Os ciclistas terão de percorrer um trajeto de 181,5 quilômetros entre as cidades de Milau e Carcassonne. Na segunda-feira haverá o segundo dia de folga da competição antes de os ciclistas voltarem à pista para a 16ª etapa na terça-feira.