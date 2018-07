Espanhol ganha marcha atlética de 20km no Mundial; Bonfim é sexto

O espanhol Miguel Angel López venceu na noite deste sábado (horário de Brasília) - manhã de domingo na China - a prova de 20km da marcha atlética do Mundial de Atletismo, que está sendo realizado em Pequim.

Debaixo de um sol forte e muito calor, fez o tempo de 1h19min14 para cruzar a linha de chegada na frente no estádio Ninho do Pássaro.

López venceu com 15 segundos de vantagem para o chinês Wang Zhen, que ficou com a medalha de prata. O bronze foi conquistado pelo canadense Benjamin Thorne, que fez o tempo de 1h19min57. O ucraniano Ihor Hlavan, com 1h20min29, ficou na quarta colocação e o chinês Cai Zelin, com 1h20s42, foi o quinto.

Apenas dois segundos atrás do chinês chegou o brasileiro Caio Bonfim na sexta posição. Com o tempo de 1h20min44, o marchador do Brasil confirmou a sua boa temporada - foi bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, no mês passado, e chegou ao pódio em alguns eventos internacionais - ao bater o recorde brasileiro, que era dele mesmo desde 2011, com 1h20min58. Neste ano, já havia corrido duas vezes em 1h21min04.