Espargaró surpreende e é mais rápido do dia na MotoGP

Espargaró não só deixou para trás os principais favoritos - seus compatriotas Márquez, Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo, além de Valentino Rossi - como anotou a melhor volta da história do circuito na MotoGP. A marca anterior era de Casey Stoner, que em 2012 completou o percurso em Assen em 1m33s713.

Líder e principal destaque da temporada até o momento, Marc Márquez foi o segundo mais rápido do dia, com o tempo de 1min33s864. O espanhol de 21 anos é a sensação da temporada, lidera com 175 pontos e segue como piloto a ser batido, já que venceu as sete etapas disputadas até o momento.

Completando as três primeiras posições do treino aparece Dani Pedrosa, terceiro colocado da temporada, com a marca de 1min34s069. Jorge Lorenzo foi o quarto, com 1min34s148. Vice-líder do Mundial até o momento, o heptacampeão Valentino Rossi não foi bem na atividade e cravou apenas a sétima melhor marca: 1min34s286.