Especialista inglês alerta: é preciso investir em técnicos O integrante do Comitê Científico para a Conferência de 2012 e professor Robyn Jones, responsável por um estudo sobre a preparação do Reino Unido para os Jogos Olímpicos de Londres, acredita ser improvável a criação de um campeão olímpico em cinco anos, mas crê que os investimentos posteriores ao anúncio do Brasil como sede olímpica podem ser muito importante para criar bases do futuro do Brasil.