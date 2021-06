Espectadora que causou grave acidente na Volta da França é presa

A espectadora que provocou um grave acidente na primeira etapa da Volta da França foi presa nesta quarta-feira, 30. Enquanto segurava uma placa de papelão, com a mensagem de 'olá' para seus avós, ela derrubou o ciclista alemão, Tony Martin, o que causou um 'efeito dominó' na mais tradicional prova de ciclismo do mundo. Mais de 20 ciclistas se acidentaram e oito precisaram de auxílio médico.

O acidente ocorreu a menos de 50km do fim da prova, entre Brest e Landerneau. As restrições à covid-19 foram relaxadas na França já há algum tempo e, por isso, os torcedores puderam assistir de perto à prova. As autoridades francesas tentaram localizar a espectadora após rumores de que ela havia fugido do país. Apesar disso, a polícia de Finistère conseguiu encontrar a mulher, que foi colocada sob custódia policial. Sua identidade não foi revelada.

A multa é inicialmente de 1.500 euros (R$ 8800), mas ela pode ser maior se algum dos ciclistas que abandonaram a corrida desejarem denunciar a infratora. Ao jornal La Vanguardia, o espanhol Marc Soler cogitou essa possibilidade. A sanção pode chegar até a um ano de prisão.

Martin, o primeiro ciclista a cair, disse que "viu a mulher, viu a placa, mas não teve tempo para reagir". "Não consigo entender como as pessoas podem fazer coisas como essas. Estamos aqui em uma corrida com nossas bicicletas. Não é um circo", criticou o atleta.

Nos próximos dias, mais atletas devem se manifestar, pedindo punições à mulher. Após o acidente, o perfil do Tour de France no Twitter publicou um anúncio de serviço público, alertando os espectadores que estiverem próximos dos competidores a não "arriscar tudo por uma foto ou para aparecer na televisão".

Last minute: Enormous accident at Tour de France, because of a photo. (Última hora: Acidente monstruoso no primeiro dia do Tour de França. Por causa de uma fotografia). We wish fast recover for everybody. pic.twitter.com/E8H5ONZ1x1 — Bikefix Portugal (@Bikefix2) June 26, 2021