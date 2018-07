''Espero que sejam coerentes com seu discurso'', diz Alonso O assunto do fim de semana no circuito Yas Marina, em Abu Dabi, é se Christian Horner, diretor da Red Bull, vai mandar o alemão Sebastian Vettel facilitar a conquista do título para o australiano Mark Webber, seu companheiro, caso a condição da prova permita. Enfim, se a Red Bull vai praticar ordem de equipe, o que sempre condenou. Vale lembrar: se Vettel liderar, com Webber em 2.º e Alonso, 3.º, o espanhol será campeão. Mas, se a ordem for Webber, Vettel, Alonso, o australiano fica com o título.