''Esperto'', Neymar espera marcação cerrada hoje

O descanso no fim de semana fez bem para Neymar. O atacante prometeu jogar com alegria, fazer gol e inventar novos dribles, hoje, contra o Cerro Porteño. "Podem surgir novas jogadas e novos dribles, sim. Estou preparado até para tomar porradas, que não são poucas. Também estou esperto para isso", afirmou o artilheiro santista na competição, com quatro gols.

"Quero cada vez mais. Já ganhamos o Campeonato Paulista e, como sou estreante, quero levar a Libertadores também."

Apesar de confiante e motivado, Neymar mostrou respeito pelo Cerro. "É um time bom e, como a gente, cresceu durante a competição. Mesmo assim espero que o Santos saia vitorioso."

A estrela santista voltou a creditar a Muricy Ramalho a maior parcela de contribuição na melhora do time, que ainda não perdeu depois que ele assumiu. "É importante ter um técnico como Muricy, apoiando e dando dicas. Dede a sua chegada, o time cresceu em todos os aspectos e já incorporou o espírito dele."

Neymar não concorda que com Muricy o Santos teve o seu DNA de time ofensivo alterado. Se por um lado deixou de tomar muitos gols, por outro encontra maior dificuldade para fazer. "Para mim não atrapalhou em nada, não", declarou o craque.

Sobre a contratação de Borges disse: "É excelente jogador, sabe fazer gols e se posiciona muito bem na área".