Espiões sugeriram 'povoar' o meio-campo

Luiz Felipe Scolari não recebeu orientações de seus observadores Roque Júnior e Alexandre Gallo para escalar Paulinho na vaga de Neymar e dessa forma armar um time mais defensivo contra a Alemanha. O treinador optou por Bernard. Na véspera do jogo, Felipão garantiu que havia um alinhamento entre ele e seus auxiliares a respeito de quem escalar para a partida das semifinais. Fontes próximas a Felipão disseram ontem que em nenhum momento os "espiões" recomendaram a entrada de Paulinho.

Um dia antes da partida contra os alemães, Felipão afirmou que tinha recebido relatório dos observadores Gallo e Roque Júnior que indicavam como o adversário jogava.

"Nosso pensamento em relação ao jogo está de acordo com a análise que os nossos observadores fizeram da Alemanha. Nada muito diferente do que nós pensávamos", disse o treinador na coletiva de imprensa oficial no Mineirão.

Gallo e Roque Júnior se reuniram com Felipão na Granja Comary após os treinamentos da seleção no domingo. Na segunda-feira de manhã, véspera da partida contra os alemães, o técnico comandou um treinamento de manhã em Teresópolis quando testou algumas variações táticas. Em nenhuma delas Bernard foi testado.

Felipão ensaiou algumas formações com Paulinho, Luiz Gustavo e Fernandinho no meio, deixando time mais defensivo. Usou Ramires na função de Neymar em outro teste, também fechando a seleção.

De acordo com pessoas próximas a Felipão, as orientações que o treinador recebeu dos "espiões" foram para povoar o meio-campo. Em nenhum momento os dois observadores teriam sugerido a escalação de Paulinho, como se especulou ontem na Granja Comary.

Felipão revelou que imaginava um meio-campo mais compacto com a volta de Hulk e Bernard, que jogaram abertos nas pontas, para recompor o setor. Mas os dois atacantes e Oscar não teriam atendido aos apelos do treinador.

Na terça-feira, logo após a derrota para a Alemanha, Felipão revelou que não havia feito simulações no treinamento com Bernard entre os titulares para deixar o técnico da Alemanha, Joachim Löw, um tanto confuso com escalação da seleção. E afirmou que usou a imprensa para confundir o treinador adversário.

O técnico da seleção brasileira, questionado a respeito do assunto, rebateu dizendo que a imprensa também usa muito a seleção para atender seus interesses. Como hoje em dia as informações circulam rápido e não há como fazer mistério, uma alternativa foi não simular a presença de Bernard no time titular que iniciaria a partida contra a Alemanha.

Para o jogo de amanhã contra a Holanda, Felipão também se reuniu com Alexandre Gallo e Roque Júnior. Os dois observadores dos adversários da seleção estiveram ontem na Granja Comary. Acompanharam o treinamento dos reservas e depois foram passar suas análises do time holandês ao técnico.

Árbitro. O argelino Djamel Haimoudi vai apitar Brasil x Holanda, em Brasília, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo. Haimoudi apitou três partidas neste Mundial - Austrália x Holanda, Costa Rica x Inglaterra, na primeira fase, e Bélgica x Estados Unidos, nas oitavas.

O argelino vai para o jogo em Brasília sob pressão. Felipão trocou farpas com Louis Van Gaal, treinador da Holanda, que havia acusado as arbitragens de um certo favorecimento ao Brasil. Em todas as entrevistas que concedeu ao longo do Mundial, o brasileiro fez questão de rebater o técnico holandês.

O jogo não tem o peso de uma decisão, mas deve ser marcado pela tensão. Felipão e Van Gaal têm pavio curto.