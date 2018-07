Esporte lidera fácil patrocínios no Brasil

Os últimos dados completos apontam que, em 2008, R$ 328 milhões foram colocados por empresas no esporte na forma de patrocínios. A estimativa é de que o valor vá dobrar até a Olimpíada de 2016. Mas, pelo menos por enquanto, a supremacia do futebol é total.

O esporte mais popular do Brasil recebeu R$ 205,3 milhões em patrocínio em 2008, média que teria sido mantida nos anos seguintes. Os clubes foram os que mais receberam, cerca de R$ 82,6 milhões. A seleção brasileira vem em segundo lugar, com um pacote de R$ 81 milhões.

O uso de estádios para a publicidade vem na terceira colocação, com patrocínios de R$ 38 milhões, enquanto atletas, individualmente, receberam pacotes de R$ 1,9 milhão.

O segundo esporte que mais recebeu investimentos foi o vôlei. Mas bem distante do futebol, apesar das inúmeras conquistas dos últimos dez anos em várias modalidades, até mesmo no volei de praia. O volume de dinheiro colocado no vôlei chegou a R$ 49 milhões, apenas 15% de tudo o que as empresas investiram no esporte brasileiro.

O basquete aparece na terceira colocação, mas recebe "migalhas" e fica bem abaixo dos dois primeiros. No total, R$ 16 milhões foram destinados ao esporte por patrocinadores. O valor representa só 5% do total e é inferior até ao que estádios de futebol recebem em patrocínios.

O quarto lugar é ocupado pelo futsal, com 2% dos patrocínios. A onda criada por Gustavo Kuerten deu novo ímpeto ao tênis nacional. Mas a modalidade que hoje não conta com grandes ídolos no País arrecadou apenas 2% dos patrocínios.

Esportes como motociclismo, stock car e outras corridas ficaram com 1% da fatia, apesar da popularidade da Fórmula 1.

Mas o que mais surpreendeu os autores do levantamento foi o fato de que todos os demais esportes no país dividem um bolo que representra 12% dos patrocínios no País. Isso tudo para as várias modalidades de atletismo, natação, ginástica, boxe, vela, judô, esgrima e outras modalidades olímpicas.

Preocupação. Durante o processo de seleção do Rio para ser sede dos Jogos Olímpicos de 2016, uma das preocupações do Comitê Olímpico Internacional (COI) era justamente a concentração de recursos para o futebol e o perigo de uma fatiga de patrocinadores para as outras modalidades esportivas.