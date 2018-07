Esporte perde o grande locutor Luiz Noriega Morreu na quarta-feira à noite o jornalista e locutor Luiz Noriega, ao 82 anos, vítima de infecção generalizada. Luiz Noriega, pai do comentarista da SporTV Maurício Noriega, era considerado um dos principais nomes da locução esportiva do Brasil. Luiz Noriega iniciou a carreira na Rádio Difusora, de Olímpia, interior de São Paulo, ainda na década de 1940. Nos anos seguintes, tornou-se um dos principais nomes do jornalismo esportivo nacional. Locutor, narrador e comentarista, foi integrante do programa Campeões da Bola da TV Gazeta e das equipes da TV Tupi e TV Cultura.