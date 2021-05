Esportes do Estadão reúne alguns de seus trabalhos multimídia sobre temas relevantes

O Esportes do Estadão oferece aos seus leitores uma lista de reportagens multimídias com a finalidade de explicar, mostrar e informar sobre alguns dos assuntos mais relevantes do momento. Esse trabalho aborda desde a preparação dos times de futebol à contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Nos aprofundamos em alguns temas para poder oferecer uma leitura mais rica e detalhada dos assuntos, de modo a ajudar os leitores a compreeender melhor o que está em jogo.

Separamos aqui alguns desses trabalhos feitos em conjunto com nossos repórteres e com os profissionais da editoria de arte e multímidia do Estadão caso você não os tenha visto. Vale a leitura.

100 FATOS E CURIOSIDADES SOBRE OS JOGOS DE TÓQUIO 2020

Depois de serem adiados em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus, os preparativos para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 entram em sua reta final faltando menos de 100 dias para a cerimônia de abertura. Devido à covid-19, os organizadores tiveram de fazer várias mudanças no planejamento inicial para evitar a disseminação da doença. Confira abaixo as principais novidades.

ENTENDA COMO A NEUROCIÊNCIA GANHA ESPAÇO NO FUTEBOL

Além de médico, preparador físico, podólogo e nutricionista, as comissões técnicas dos times profissionais de futebol passaram a ter nos últimos anos mais um profissional envolvido. A adoção de técnicas para estimulação cerebral tem aproximado a neurociência do esporte e levado especialistas da área a atuarem mais de perto na rotina dos times. O objetivo do trabalho é melhorar o nível de concentração, a rapidez na tomada de decisão e a ajudar os atletas a se recuperarem do estresse provocado pelos jogos e pelas cobranças.

UM GUIA SOBRE A FÓRMULA 1 2021

Depois de uma temporada tumultuada pela pandemia, a Fórmula 1 tenta restabelecer a normalidade com a proposta de um calendário cheio. O ano tem 23 etapas previstas, o campeonato será o mais longo da história da categoria. A covid-19 ainda é um temor para a modalidade. A temporada começa com pilotos vacinados, mas com uma série de exigências para testes e cuidados com o distanciamento. Ter um Mundial impecável é importante até para a categoria repor as perdas financeiras do ano passado, quando houve o cancelamento de várias provas e a falta de venda de ingressos.

FUTEBOL CONTRATA PROFISSIONAIS NO MERCADO DE TRABALHO

O mercado de trabalho do futebol tem passado por uma significativa mudança de gestão. Se antes praticamente 100% dos dirigentes esportivos chegavam aos cargos por indicações políticas e amizade, agora os clubes têm atraído profissionais qualificados de grandes empresas por meio de headhunters e anúncios no LinkedIn. São os casos, por exemplo, de Botafogo, Santos, Cruzeiro e América-MG, entre outros.