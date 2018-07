Esquadrão de 2000 já ficou na história

SÃO PAULO - Qual é o maior esquadrão formado pelo Corinthians em sua história? Independentemente da escolha de cada torcedor, é certo que o time campeão mundial em 2000 ocupa um lugar de destaque na lista. A formação da equipe que levou o Corinthians ao topo do mundo começou dois anos antes, quando Vanderlei Luxemburgo montou um time fortíssimo com Gamarra, Rincón, Vampeta, Ricardinho e Marcelinho Carioca. O que já era bom ficou ainda melhor em 1999. Graças à parceira com a Hicks Muse, foram gastos US$ 25 milhões e nomes como Dida e Luizão se incorporaram ao elenco. O investimento estrangeiro também foi importante para Marcelinho, Vampeta e Edílson continuarem no clube.

Convidado por Ricardo Teixeira para assumir a seleção brasileira, Luxemburgo passou o bastão para Osvaldo de Oliveira, seu auxiliar. Leal aos ensinamentos do antecessor, Oswaldinho, como era conhecido, fazia o time jogar para frente e, assim, o Corinthians sagrou-se campeão do primeiro Mundial de Clubes organizado pela Fifa.

O Alvinegro entrou no torneio como campeão do país-sede. Ficou no Grupo A, em São Paulo, ao lado de Real Madrid, Al Nassr e Raja Casablanca. Na outra chave, no Rio, estavam Vasco, Necaxa, Manchester United e South Melbourne. A estreia foi no dia 5 de janeiro, contra o Raja Casablanca, de Marrocos, campeão da Liga dos Campeões da África de 1999. O Corinthians venceu por 2 a 0, com um gol irregular marcado pelo zagueiro Fábio Luciano.

Logo na segunda rodada, o adversário mais temido: o Real Madrid, com suas estrelas Roberto Carlos, Hierro, Redondo, Anelka e Sávio. O Real saiu na frente aos 19 minutos do primeiro tempo, com um gol de Anelka. Edílson empatou aos 28, após receber passe açucarado de Luizão.

O lance que ficou eternizado na memória dos corintianos ocorreu aos 18 do segundo tempo. Edílson avançou pela direita, livrou-se da marcação de Roberto Carlos e passou a bola por entre as pernas de Karembeu antes de chutar sem chances para Casillas. Um golaço. Anelka empatou sete minutos depois, porém saiu do Morumbi como vilão ao desperdiçar um pênalti aos 37.

Como a tendência era que Real Madrid e Corinthians vencessem na última rodada, contra Raja Casablanca e Al Nassr, respectivamente, a vaga na final seria decidida no saldo de gols. O time espanhol ganhou por 3 a 2. Pressionado a bater o Al Nassr por dois gols de diferença, o Corinthians não falhou e venceu a equipe saudita por 2 a 0, gols de Ricardinho e Rincón.

O jogo mais tenso, no entanto, ainda estava por vir. Foram 120 minutos (90 de tempo normal e 30 de prorrogação) de agonia contra o Vasco sem que ninguém marcasse um único gol. Nos pênaltis, brilhou mais uma vez a estrela do goleiro Dida. Ele defendeu o chute de Gilberto e viu Edmundo mandar para fora a última cobrança.

Edílson levou a Bola de Ouro como o melhor jogador do torneio. Aquela edição ficou marcada por ter levado 503,2 mil torcedores aos estádios, recorde do Mundial.