Esquema da PM: 1.500 homens, 250 viaturas e 70 motos

A Polícia Militar está preparando uma gigantesca operação para minimizar os efeitos da chegada dos bicampeões mundiais à cidade de São Paulo.

O objetivo principal do aparato é evitar os transtornos causados no dia 3 de dezembro, quando a equipe embarcou para a disputa do Mundial de Clubes. Na ocasião, mais de 15 mil torcedores acompanharam o ônibus da delegação pela Rodovia Ayrton Senna além de provocar grande tumulto no embarque da equipe para o Japão.

Instalações do aeroporto foram danificados e dezenas de passageiros reclamaram de atrasos nos voos - os terminais de embarque foram totalmente dominados por torcedores corintianos. Após uma reunião que durou toda a tarde ontem, que contou com a participação da Polícia Rodoviária e da Prefeitura de Guarulhos, foram tomadas diversas providências. Dentre elas, estão:

Contingente. Desde a madrugada de ontem, estão envolvidos na operação 1.500 homens, 250 viaturas e 70 motocicletas para evitar tumultos nas proximidades do aeroporto.

Restrições. No Aeroporto de Guarulhos, antes do desembarque da delegação, só serão permitidas o acesso de usuários do serviços de transporte aéreo e funcionários do saguão do aeroporto. A Polícia Militar vai evitar ao máximo a presença de torcedores no aeroporto.

Bloqueios. Haverá três pontos de bloqueio ao longo da Rodovia Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto de Guarulhos, a partir dos baixos do viaduto da Rodovia Presidente Dutra.

Ônibus. Após o desembarque, previsto para 7h05 da manhã, a delegação corintiana seguirá em ônibus fechado para a Prefeitura de São Paulo.

Contato com os jogadores. A melhor opção para os torcedores acompanharem a delegação em carro aberto será a partir das 12 horas, no trajeto a partir da Avenida Tiradentes em direção à zona norte e, em seguida, até o Centro de Treinamento do Parque Ecológico do Tietê, local da grande comemoração.

Planejamento. A Polícia Militar recomenda que todos os usuários do serviços do Aeroporto to de Guarulhos façam um planejamento cuidadoso para evitar transtornos e programem o deslocamento com antecedência. Os trechos de acesso ao aeroporto provavelmente estarão mais congestionados que o normal, principalmente no período da manhã.