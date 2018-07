Esquema de trânsito para Fórmula Indy começa na noite desta quinta-feira

SÃO PAULO - A realização da etapa de São Paulo da Fórmula Indy, que será disputada no domingo a partir das 13 horas, provocará mudanças no trânsito na região do Anhembi. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai implantar a partir do final da noite de quinta-feira um esquema especial, com o bloqueio parcial ou total de algumas vias para a realização da prova no circuito de rua do Anhembi.

O tráfego será bloqueado a partir das 22 horas de quinta-feira na pista local da Marginal do Tietê, sentido Castello Branco, entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte da Casa Verde, na Avenida Olavo Fontoura, em ambos sentidos, entre a Praça Campo de Bagatelle e a Rua Brazelisa Alves de Carvalho, na Rua Professor Milton Rodrigues, em ambos sentidos, na Rua Marechal Leitão de Carvalho, entre a Rua Massinet Sorcinelli e a Avenida Santos Dumont, na Rua Marssinet Sorcinelli, entre a Marginal do Rio Tietê e a Rua Marechal Leitão de Carvalho.

Os bloqueios viários serão ampliados a partir das 0h30 de sábado com a interdição da Rua Professor Luciano Prata e da Rua Doutor Melo Nogueira. Além disso, a Rua Brazelisa Alves de Carvalho e a Rua Anita Malfatti serão parcialmente bloqueadas. Também haverá inversão de mão de direção na Rua Hermenegildo de Almeida, entre a Rua Brazelisa Alves de Carvalho e a Avenida Braz Leme. Todos esses bloqueio só serão liberados às 5 horas de segunda-feira.

Com a operação especial, haverá uma Central de Gerenciamento de Operações na Praça Campo de Bagatelle, e reforço no monitoramento, na orientação e na fiscalização do tráfego. Assim, a recomendação é de uso de transporte público no fim de semana da prova, inclusive as linhas especiais com destino ao Circuito Anhembi, saindo das regiões de Santana, Barra Funda e Aeroporto de Congonhas.

A alteração no trânsito é essencial para o acerto dos últimos detalhes da prova de domingo, tanto no circuito como por parte das equipes. Cerca de 300 toneladas de equipamentos - incluindo os carros - da Indy estão no circuito do Anhembi desde o final da noite de terça-feira.

O trabalho mais pesados das escuderias, porém, começará a ser feito na quinta-feira, dois dias antes do início das atividades no circuito de rua do Anhembi, com a realização de dois treinos livres e da sessão de classificação. O domingo será reservado ao warm-up e a corrida

Momentos antes da prova, que tem largada prevista para as 13 horas, com 75 voltas ou duas horas de duração, serão interpretados os hinos nacionais de Brasil e Estados Unidos pelos cantores Luan Santana e Luciano Mello, respectivamente.