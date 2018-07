Esquiadora cai por 300 metros na neve e sobrevive. Veja o vídeo

A esquiadora Angel Collinson, de 25 anos, é acostumada a fazer 'loucuras' esquiando em montanhas gigantes na neve. Mas a dublê desta vez se deu mal e acabou levando uma queda impressionante no Alasca, em gravação para um filme de esportes, Paradise Waits. Ele rolou por mais de 300 metros montanha abaixo.

Apesar do grande susto, a esquiadora sofreu apenas escoriações leves, ficou com alguns hematomas e lesão em dois dedos. Depois de diversas cambalhotas e do pânico em sua produção, Angel se sentou na deve e tranquilizou a todos: "Estou bem, estou bem", disse, no microfone que estava em sua roupa.

Angel estava numa superfície de neve que virou gelo e acabou ocasionando sua impressionante queda.

"A queda foi absolutamente terrível. Você não tem ideia de que vai cair e não tem nada que possa fazer, apenas se segurar", afirmou Angel.