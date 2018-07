Esquiva curte dia de 'estrela e tiete' em Las Vegas

LAS VEGAS - Esquiva Falcão teve um dia especial nesta quinta-feira em Las Vegas. Pela primeira vez, o medalha de prata na Olimpíada de Londres, em 2012, pôde desfrutar da grande mídia que está na cobertura de Pacquiao x Bradley II e dos personagens que estarão em ação no sábado à noite, no ringue do MGM Hotel, onde enfrentará o norte-americano Pubilo Pena naquela que será apenas a sua segunda luta como profissional.

Esquiva aproveitou para dar uma série de entrevistas para sites, TVs e jornais, além de posar ao lado de figuras importantes com o técnico Freddie Roach, apontado como o melhor da atualidade, e que treina o filipino Manny Pacquiao. "Já tirei muitas fotos com o Jessie Vargas, mas esta aqui é especial", disse o brasileiro, mostrando sua postagem no Facebook. Aliás, esta é uma grande diversão do lutador, que não se desgruda do telefone celular.

Questionado por um jornalista norte-americano se gostaria que sua carreira fosse administrada como a do russo Vasyl Lomachenko, que tentou o título mundial na segunda luta como profissional, Esquiva mostrou maturidade. "Não tenho pressa. Deixo na mão da Top Rank. Eles sabem o que é melhor para minha carreira. Mas quero ter um caminho sólido, certo, sem tropeços. Às vezes se corre demais e comete-se erros", disse o pugilista, que poderá subir no ringue até oito vezes este ano. Depois de sábado, Esquiva vai lutar duas vezes em Macau, na China, nos dias 31 de maio e 19 de julho.

Durante as três horas em que esteve presente na sala de imprensa, Esquiva sempre teve ao seu lado o técnico argentino Miguel Diaz e Sergio Batarelli, seu conselheiro particular, que está em Las Vegas desde o início da preparação para a luta de sábado.