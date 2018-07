Esquiva nocauteia húngaro, fatura 11ª vitória e segue invicto

O boxeador Esquiva Falcão segue invicto em sua carreira profissional. Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, o brasileiro faturou neste domingo sua 11ª vitória seguida desde que se tornou profissional, em 2012. Foi a oitava por nocaute. Ele precisou de apenas dois rounds para derrubar o húngaro Zoltan Papp em luta dos pesos-médios (até 73kg).

Lutando em Lemoore, nos Estados Unidos, Esquiva aproveitou o primeiro round para analisar o rival, mas não demorou para impor seu estilo, iniciando seu domínio no confronto. O brasileiro, com uniforme nas cores verde e amarelo, aumentou o ritmo no segundo round e faturou o nocaute sobre o adversário mais experiente, de 37 anos. Foi apenas a segunda derrota do húngaro, que tem sete vitórias, três delas por nocaute.

Um vídeo publicado por Esquiva Falcao Oficial (@esquivafalcao) em Set 27, 2015 às 7:35 PDT

"Graças a Deus, mais uma vitória: 11 lutas e 11 vitórias e continua a série invicta", comemorou o pugilista, nas redes sociais. "Obrigado à torcida Brasileira que veio de longe torcer por mim. E os brasileiros que acompanharam minha vitória no Brasil."

Esquiva, que ainda deve fazer mais uma luta neste ano, indicou que poderá fazer em breve seu primeiro confronto em solo nacional. "Rumo ao título mundial e ansioso por minha primeira luta no Brasil em breve!", disse o boxeador, que mora em Las Vegas, ainda festejando a nova vitória na carreira profissional.