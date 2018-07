Esquiva está em grande forma para luta em Las Vegas, garante seu treinador

LAS VEGAS - Esquiva Falcão está em grande forma para a luta de sábado, no MGM Hotel, em Las Vegas (EUA), na preliminar de Manny Pacquiao x Timothy Bradley. Quem garante é o técnico do pugilista brasileiro, Miguel Diaz. "Esquiva melhorou muito sua pegada. Todos os seus golpes estão justos. Ele vai mostrar um novo estilo neste sábado", garantiu o experiente treinador argentino.

Nesta quarta-feira, Esquiva acompanhou a última entrevista coletiva de Pacquiao e Bradley antes da luta. Ele está muito animado para o duelo com o norte-americano Publio Pena. "No boxe amador, a gente só coloca os golpes e não se preocupa com a força. No profissional, é diferente. Por isso, estou jogando os golpes com ajuda do quadril e da cintura. Desta forma, eles entram mais fortes", contou o brasileiro.

Esquiva revelou que uma sessão de sparring programada para seis rounds, que fez durante sua preparação, teve de ser interrompida depois de apenas três. "O garoto (sparring) não aguentou o ritmo", disse o medalhista de prata na Olimpíada de Londres, que fará a sua segunda luta como profissional - a estreia, em fevereiro, foi com vitória sobre o norte-americano Joshua Robertson.

Depois da luta deste sábado, Esquiva vai seguir os treinamentos em Las Vegas, na sede da empresa Top Rank. Na sequência, ele vai para Macau, na China, onde fará sua terceira luta, no dia 31 de maio, em grande noitada programada pelo empresário Bob Arum. Só aí ele terá alguns dias de descanso no Brasil, pois já tem compromisso acertado para 19 de julho, quando fará seu quarto combate.

"Estou com saudades de casa, mas agora é hora de concentrar todas as forças no treinamento e não perder o foco", afirmou Esquiva. que tem falado com o irmão Yamaguchi Falcão, também pugilista profissional, pelo telefone. "Ele queria vir na luta, mas só consegui um ingresso e ele precisava de quatro. Eu ainda não sou o Pacquiao", brincou o brasileiro.

Yamaguchi Falcão, que é empresariado pela empresa Golden Boy Promotions, treina atualmente em Los Angeles e vai lutar no dia 26 de abril, também nos Estados Unidos.