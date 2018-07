Esquiva Falcão bate mexicano por nocaute técnico e alcança 14ª vitória Aposta de uma das principais promotoras do boxe profissional, Esquiva Falcão vem dando passos marcados para subir degrau por degrau na carreira. Na noite de sábado, o brasileiro foi ao ringue em Los Angeles contra o mexicano Paul Valenzuela Jr, de 29 anos, em peso combinado de 72,7kg. Contra mais um rival mais fraco que ele, venceu por nocaute técnico no quarto assalto. Foi a 14.ª vitória do medalhista olímpico em 14 lutas, a 11.ª por nocaute.