Esquiva Falcão derrota americano e se mantém invicto no profissional

Esquiva Falcão continua brilhando no ringue profissional, após conquistar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Na noite deste sábado, no Texas, o brasileiro faturou sua oitava vitória em oito confrontos ao superar o norte-americano Omar Rojas por decisão unânime dos juízes, na categoria médio-ligeiro.

Com mais este triunfo, o boxeador capixaba manteve a invencibilidade como profissional. Ele testará novamente seu cartel invicto no dia 8 de maio, em luta ainda sem adversário definido, em Nova Jersey, novamente nos Estados Unidos.

Esquiva dominou praticamente todo o confronto com Rojas. A pressão foi maior nos dois primeiros rounds, quando o americano parou nas cordas. O rival reagiu no terceiro assalto, em um contragolpe que quase abalou o brasileiro. Esquiva, porém, resistiu e manteve o domínio.

A luta foi praticamente definida no quinto round, quando Rojas teve o supercílio aberto por causa da sequência de golpes do brasileiro. Com sangue no rosto, ele aguentou as investidas do adversário, mas sem demonstrar a mesma defesa do início. Mesmo assim, resistiu até o fim e foi derrotado somente por pontos. "Primeiramente obrigado a nosso Deus. Obrigado à torcida do Brasil, obrigado a minha família. Mais uma vitória para a conta", comemorou Esquiva, que reconheceu a dificuldade no ringue. "Adversário duro na queda, mas o importante é que ganhamos mais uma", declarou.