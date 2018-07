Esquiva Falcão vence americano na estreia como profissional no boxe

LANCASTER - Sério, tranquilo e preciso. O brasileiro Esquiva Falcão teve uma estreia perfeita no boxe profissional, na madrugada deste domingo, em Lancaster, na Califórnia, ao derrotar o norte-americano Joshua Robertson por nocaute técnico no quarto assalto.

Medalhista de prata nos Jogos de Londres, em 2012, Esquiva mostrou uma tranquilidade de veterano para distribuir os golpes com boas sequências. Canhoto, o brasileiro usou a direita tanto na linha de cintura como em Upper. Já no segundo assalto, o brasileiro chegou a encurralar o adversário, aplicou bons golpes na cintura, mas não se afobou em busca do nocaute.

A boa atuação animou o técnico Miguel Diaz logo no intervalo do primeiro para o segundo round. Robertson mostrou boa resistência, mas foi salvo pelo árbitro Jerry Cantu de um castigo maior a 2min36s do quarto assalto.

Com a vitória, Esquiva deixa uma ótima impressão à Top Rank, empresa que gerencia sua carreira, e não deve demorar para retornar aos ringues. A estreia do boxeador contrastou com a primeira luta do irmão Yamaguchi no profissional. No fim de janeiro, o medalhista de bronze em Londres enfrentou o argentino Martin Fidel Rios em polêmica luta, que acabou com os dois oponentes desclassificados.

A LUTA

Com um bom plano de luta, Esquiva dominou o ringue e tomou a iniciativa do combate desde o início. Rápido, o brasileiro aplicou os golpes com facilidade no rosto e no corpo do norte-americano.

No segundo assalto, Robertson já apresentou um hematoma abaixo do olho esquerdo, devido ao ataque insistente de Esquiva. A linha de cintura foi bastante castigada também.

No terceiro round, Esquiva variou o ataque e passou a usar ainda mais a direita. No quarto e último assalto, o brasileiro intensificou o ataque e forçou o juiz a parar o combate.

FUTURO

Segundo Sergio Batarelli, um dos conselheiros de Esquiva, o brasileiro fará uma das preliminares de Manny Pacquiao x Timothy Bradley, dia 12 de abril, no ringue do MGM Hotel, em Las Vegas. O adversário ainda não está definido.