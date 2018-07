Esquiva Falcão vence terceira luta no boxe profissional

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, Esquiva estreou neste ano como profissional. Nas duas lutas anteriores, ele venceu dois norte-americanos: Joshua Robertson, por nocaute, e Publio Pena, por pontos. Agora, repetiu a dose contra o rival sul-coreano.

Após a disputa de seis assaltos neste sábado, Esquiva ganhou do sul-coreano por decisão unânime dos jurados, com 59 a 55, 59 a 54 e 58 a 55. "Estou muito feliz com a vitória, obrigado a todos pela torcida", escreveu o brasileiro no Twitter. "Adversário duro, mas a tática deu certo", completou.

Agora, Esquiva vai voltar para o Brasil, para passar 15 dias de férias no Espírito Santo, onde vive sua família. Depois, o pugilista de 24 anos retorna para Las Vegas, nos Estados Unidos, onde terá treino até o próximo combate, marcado para 19 de julho, também em Macau, na China.