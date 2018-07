Esquiva nocauteia americano e alcança 13ª vitória no boxe profissional Vice-campeão olímpico em Londres, Esquiva Falcão segue em evolução no boxe profissional. Na noite de sábado, em Houston, no Texas (EUA), o capixaba conquistou sua 13.ª vitória ao triunfar por nocaute no quinto assalto sobre o norte-americano Joe McCreedy.