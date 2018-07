Esquiva nocauteia e vence a 10.ª luta no boxe profissional

Claramente pior preparado fisicamente, Drake manteve-se em pé como pôde por três rounds. Preso nas cortas, foi castigado pelo brasileiro, que tinha tem também melhor envergadura. Incisivo, Esquiva pressionou o norte-americano com boas sequências.

Com cerca de um minuto do quarto round, Esquiva travou o rival no córner e encaixou boa sequência. O árbitro interrompeu e decretou nocaute técnico, o sétimo da curta carreira do brasileiro, que ainda tem três vitórias por pontos.

"Mais uma para somar no cartel. Décima vitória e por nocaute técnico. Só tenho a agradecer por isso tudo", escreveu Esquiva em sua conta no Facebook. "Agora quero ir para minha casa no Espírito Santo e curtir esse momento com minha família, amigos e fãs", postou, depois, no Twitter.