Esquiva supera americano por nocaute e fatura 6ª vitória

Esquiva Falcão conquistou na madrugada deste domingo sua sexta vitória no boxe profissional. O brasileiro, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, derrotou por nocaute técnico o norte-americano Lany Dardar, com experiência no MMA, em Glendale, nos Estados Unidos, e encerrou seu ano de forma perfeita.

Esquiva venceu o rival no quinto round da luta, válida pelos pesos-médios. "Mais uma vitória e por nocaute. Obrigado, meu Deus. Obrigado, família. Obrigado, torcida.

Foi uma luta dura, mas no 5º round consegui fechar o ano de 2014 invicto", comemorou o pugilista.

O brasileiro dominou o americano desde os primeiros instantes do confronto. Com forte ritmo, desgastou rapidamente o adversário, que, no segundo round, já exibia um corte no nariz. Esquiva foi ainda mais implacável no quarto e quinto round e, diante da sequência de pancadas que o americano levava, o juiz acabou encerrando a luta por nocaute técnico.

Com o resultado, o brasileiro encerra o ano de forma invicta. Foram seis lutas e seis vitórias neste ano. "Fechei o ano com a certeza de que fiz a escolha certa com a minha carreira no boxe profissional, com um cartel de 6 lutas e 6 vitórias (4 KO). Mas isso é só o começo. Aqui é boxe brasileiro!", festejou.