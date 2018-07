Esquiva vai lutar contra americano em 6 de dezembro

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, Esquiva começou no boxe profissional neste ano, depois de assinar contrato até 2018 com a empresa Top Rank. Desde então, ele já fez cinco lutas, todas com vitória - foram três por nocaute.

Atualmente, Esquiva treina em Las Vegas, nos Estados Unidos, como preparação para seu próximo combate. Com 27 anos, Lanny Dardar tem um cartel de cinco lutas, duas vitórias (sendo uma por nocaute), dois empates e duas derrotas.