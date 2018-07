Essência do esporte

Verdade, mas relativa. Depois de quase seis horas de diálogo de raquetes e bolinha pra cá e pra lá, o sérvio levou a taça e faturou uma grana boa pra aumentar o saldo bancário. Mas o espanhol não saiu menos vitorioso só porque teve um set a menos do que o adversário. Esse foi um detalhe, como diria o filósofo da objetividade. Os dois rapazes proporcionaram show de técnica, emoção, entrega, adrenalina e cavalheirismo.

Malícia houve, claro, mas atrelada à astúcia, à arte, à ginga que fazem parte do jogo. Existiu a busca pela vitória desde o primeiro saque - e ainda bem, pois isso move o espetáculo. Mas em nenhum momento perderam a elegância, a fidalguia, o respeito mútuo. Enfim, honraram o espírito que deveria prevalecer entre rivais no esporte. Que não deveria faltar nunca na vida. Comportaram-se como amadores, pela alegria como encararam o longo desafio. E foram profissionais, na persistência e na concentração. Deu gosto de ver, valeu o ingresso.

A gentileza prevaleceu no reconhecimento de Djokovic ao talento de Nadal na premiação. Caramba, isso é fair-play! Não a catimba, as reclamações toscas, as raquetes quebradas, os gritos com árbitro. Nem cotoveladas, cusparadas, pontapés que há em outras modalidades. Foi uma disputa que terminou no ponto derradeiro, não uma guerra. Não foi batalha, mas celebração da vida. Manifestações como essa dão esperança de que o esporte pode ser visto como extensão da educação e não reflexo da lei do cão que banaliza nosso cotidiano.

O grito final e a camisa rasgada, arrancada, foram a maneira que Djokovic encontrou para extravasar a alegria e a tensão que se acumularam em 5 horas e 53 minutos de partida. Se fosse no futebol, na sequência o árbitro lhe mostraria o cartão amarelo, por indisciplina. Isso me fez lembrar que há idiotices da vida.

Visão embaçada. Por falar em vista turvada: o que aconteceu com Marcelo Rogério, juiz do jogo entre Corinthians e Linense? No final do primeiro tempo, Fabão, do alto de seus dois metros de altura, subiu outros tantos, para cabecear para o gol. Sua senhoria anulou e deu falta em Danilo. Até o meia corintiano ficou surpreso e saiu de fininho. E pensar que todo ano a FPF faz um barulho danado para ressaltar que leva os juízes para fazer exame de vista. Que tal caprichar mais?

A mancada influiu no placar. Apesar dela, o Corinthians foi melhor, mesmo com a vitória magrinha de 1 a 0. E Tite está certo em apelar para a formação que terminou o ano, com a volta de Chicão motivada pela baixa de Paulo André. É uma equipe ajustada, embora emperrada pelo início de temporada. Tem potencial para crescer, quando chegar a Libertadores.

Falta afinar. Na sexta-feira, escrevi que Daniel Carvalho exibiu perfil volumoso ao entrar no Palmeiras no clássico com a Lusa. Continua acima do peso, porém mostrou ontem, em Catanduva, que tem muito a contribuir para a qualidade no meio-campo, porque sabe jogar bola. Mas o time de Felipão ainda está longe de aparecer como favorito no Paulista.