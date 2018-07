Essien diz que Gana pode ir além das quartas no Brasil Em 2010, na África do Sul, Gana se tornou apenas a terceira seleção africana na história das Copas a chegar às quartas de final - as outras foram Camarões, em 1990, e Senegal, em 2002. Quatro anos depois, o sonho do país é fazer história. Para o experiente volante Michael Essien, o time que disputará o Mundial no Brasil tem tudo para ir além e se tornar o primeiro do continente a chegar à semifinal, ou até à decisão.